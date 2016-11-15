Пророссийский тренд на выборах в Болгарии и Молдове: политолог назвал причины

По словам российского политолога Марка Урнова, есть две причины такого исхода выборов, пишет Радио Свобода.

"Тут, на мой взгляд, две причины. Первая – это то, что все-таки в Европе стало сложно. Кризис, связанный с притоком мигрантов, очень серьезный. Политическая нестабильность возрастает. И страны, которые более или менее чувствовали себя не до конца интегрированными, более свободными в отношениях с единой Европой, чем традиционное ядро, начинают проявлять некоторую сдержанность", - считает Урнов.

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По его словам, Великобритания, самая независимая, самая несговорчивая, самая неколлективистская из всех старых европейских стран предпочла удалиться. А новые – Болгария и остальные страны – сейчас заволновались, так как они шли в Европу исходя из того, что это стабильная, процветающая зона, в которую они войдут, – и будут тоже процветать. А сейчас – нестабильность.

"Соответственно, начинают нарастать настроения неудовольствия и неуверенности в завтрашнем дне. И политические силы появляются те, которые будут это все использовать", - добавил политолог.

Урнов отметил, что это также напоминает ситуацию с Дональдом Трампом, который победил на президентских выборах в США.

"Элиты утрачивают плотный контроль над общественным мнением из-за того, что средства массовой информации стали существенным образом, с моей точки зрения, демократичнее, появились альтернативные средства массовой информации, вроде интернета, поэтому любое высказывание, не попадающее в струю с общим мнением элит, может быть легко доведено до электората. Электорат это подхватывает. Ему предлагают простые решения: "Давайте сейчас воздержимся, давайте будем немножко по-иному себя вести, давайте будем несколько настороженнее по отношению к Европе", – вот и все", - пояснил политолог.

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Но, по его мнению, это не мощный реванш постсоциалистических сил, тяготение к советскому прошлому, это не желание объединиться с Россией, а, скорее, "это попытка балансировать между Россией и Европой, получать от этого дополнительные дивиденды, а больше ничего".

По словам политолога, победа Додона в Молдове, скорее, "способ использовать волну сомнений в европейском единстве, пойти во власть, а дальше начинать какую-то свою, может быть, более осторожную игру, чем предшествующий президент, не более того".

Однако Урнов также подчеркнул, что никоим образом не стал бы переоценивать новые фигуры, появившиеся и в Молдове, и в Болгарии, как радикальный поворот от единой Европы к России.

"Скорее, это просто временное ослабление тяги к европейскому единству. Некоторые центростремительные тенденции стали проявляться, не думаю, что они радикальные", - резюмировал он.

Напомним, согласно данным подсчета, обнародованным на сайте ЦИК Молдовы, пророссийский кандидат Додон получил 52,18% голосов.

За Радева, пророссийского кандидата в Болгарии, проголосовали 59,35% избирателей, или более 2 млн болгар.