Масштабные пожары в Израиле: по подозрению в поджогах задержаны 35 человек

В Израиле с начала возникновения сильных пожаров по всей стране задержаны 35 человек, заподозренных в умышленных поджогах. Большинство из них - жители Палестинской автономии, сообщило в воскресенье, 27 ноября, израильское радио, передает «Немецкая волна».

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, заявив о новой форме террора, высказался за то, чтобы разрушить дома поджигателей.

Представители израильских арабов, составляющих 17,5 процента населения страны, отвергают обвинения, указывая, что дома арабов страдают от огня точно так же, как дома их еврейских соседей.

Утром 27 ноября противопожарная служба Израиля сообщила, что все пожары потушены. В наиболее пострадавшем портовом городе Хайфе повреждены около 1800 квартир, более 500 стали непригодными для проживания. Только частным лицам нанесен ущерб в 500 млн шекелей (около 120 млн евро). За пять дней пострадали более 120 человек. Распространению огня способствовали длительная засуха и сильные ветры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне поблагодарил в телефонной беседе главу палестинской администрации Махмуда Аббаса за помощь, оказанную при тушении пожаров. В Израиль были направлены 40 палестинских пожарных и 8 пожарных машин. В борьбе с пожарами был задействован самый большой пожарный самолет в мире - американский супертанкер Evergreen-747. Самолеты для тушения предоставили также Украина, Россия, Турция, Греция, Франция, Испания и Канада.