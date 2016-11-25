Разрушительные пожары в Израиле: ответственность взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка - СМИ

Боевики группировки салафитов-джихадистов "Масадат Аль-Муджахеддин" объявили, что они стоят также за предыдущими пожарами, в том числе за опустошительным пожаром на горе Кармель в 2010, в котором погибли 40 человек. Об этом сообщает The Independent.

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При этом доказательств участия группы в этих поджогах, или других, о которіх она заявила, например, Иерусалимом в 2011 году.

"Масадат Аль-Муджахеддин" известна также связями с террористами "ХАМАС", но критикует их за неспособность в полной мере реализовать законы шариата в секторе Газа, и "вероотступничестве".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября стало известно, что в окрестностях Хайфы пожар начался в пяти местах. Сначала горел лес, который окружает город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Из-за пожара эвакуировали более 60 тысяч человек, а также университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).

Того же дня президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю, где произошли масштабные пожары. Президент также поручил министру внутренних дел направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении.

Сегодня пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что два самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям «АН-32П» вылетели в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, которые там бушуют.