EurActiv объяснил, к каким изменениям среди руководства ЕС может привести отставка Шульца

Юнкер был доволен Шульцем как председателем Европарламента, передает ЕвроПравда со ссылкой на EurActiv.

"Должность председателя Европарламента распределялась по ротационному принципу между ЕНП и европейскими социалистами по соглашению от 2007 года. Лидер либеральной группы ALDE был вне этой игры", – отмечает издание.

Издание отмечает, что вероятность того, что социалисты смогут получить должность председателя парламента с января, в то время как несколько кандидатов ЕНП в очереди, очень мала.

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"Уход Юнкера будет первым делом, которое нужно сделать, когда кто-то хочет сделать ЕС лучше", – сообщил изданию хорошо информированный источник в институтах ЕС.

По словам источника, Меркель, чье мнение о производительности Юнкера значительно ухудшилось, хотела бы его заменить, чтобы дать возможность ЕС "перезагрузиться".

"ЕС нужен новый старт, и уход Шульца – это очень хорошая новость", – сказал собеседник издания.

Юнкер уже был под давлением с требованием об отставке примерно квартал назад, когда его раскритиковали страны Вышеградской за деятельность по урегулированию кризиса беженцев.

"Очевидной заменой Юнкеру должен бы стать первый вице-президент Франс Тиммерманс, голландский социалист, что очень удобно, с одной стороны, однако в среде социалистов не все хотят его повышения", – цитирует EurActiv своего собеседника.

Ранее сообщалось, что президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что не будет претендовать на должность президента ЕП на новый срок, а баллотироваться в немецкий Бундестаг в следующем году.