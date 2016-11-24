Президент ЕП уйдет с поста, будет бороться за власть в Германии - Politico

В разговоре с журналистами он сообщил, что подробнее расскажет о своих планах в четверг утром, передает ЕвроПравда со ссылкой на Politico.

"Я собираюсь сделать публичное заявление сегодня в 9:30", – сказал Шульц изданию по телефону.

Таким образом Шульц подтвердил информацию немецкого издания Sueddeutsche Zeitung, которое накануне сообщило, что Шульц наверняка вернется к внутриполитической жизни Германии.

По информации издания, Щульц будет первым в списке немецкой социал-демократической партии на выборах в Бундестаг от земли Северная Рейн-Вестфалия.

Также сообщается о том, что Шульц может стать лидером партии на национальном уровне.

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Ранее сообщалось, что Шульц стремится быть кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии.

Как писала ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, глава СДПГ Зигмар Габриэль хотел предложить Шульцу пост главы МИД после того, когда ее покинет Франк-Вальтер Штайнмайер.

Однако, по данным источников издания, Шульц не так претендует на кресло главы внешнеполитического ведомства, поскольку хочет вступить в борьбу за пост канцлера.

Стоит добавить, что в Германии в случае формирования коалиции по результатам парламентских выборов лидер второй партии получает пост министра иностранных дел.

В среде СДПГ именно Мартин Шульц считается наиболее квалифицированным кандидатом на эту должность вместо Штайнмайера, которого планируется выдвинуть на пост президента ФРГ.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на пост канцлера страны.