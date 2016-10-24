Украшенные лентами кладбища и черепа из сахара: в Мексике отмечают День мертвецов (фото, видео)

Об этом сообщает ТСН.

В Мехико проходят празднования, предществуюшие традиционному для мексиканцев Дню мертвых - празднику, посвященному памяти умерших. Сам День мертвых отмечают 1 и 2 ноября. Согласно поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание частных алтарей в честь покойного (черепа из сахара, вербена, любимые продукты и напитки умершего), а также посещение могилы с этими подарками.

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Ко Дню мертвых мексиканцы украшают кладбища лентами и цветами, дороги к домам умерших их родственники заставляют свечами, чтобы покойник мог найти дорогу домой. Не обходится и без процессий по случаю праздника - люди раскрашиваются под мертвецов и наряжаются в черные костюмы.

Таким образом мексиканцы не только чтят память своих умерших родственников, но и смеются над смертью, показывая, что перед ней все равны.