Трамп рассказал об обещанной "стене" на границе с Мексикой и депортации миллионов людей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что стена на границе с Мексикой кое-где будет просто сетчатой оградой. Также он планирует депортировать из Америки или отправить в тюрьму около трех миллионов нелегальных мигрантов.

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Об этом Трамп заявил на канале CBS в воскресенье, 13 ноября, сообщает "Немецкая Волна".

"Люди, которые являются преступниками, имеют историю преступлений, являются членами банд, наркодилерами, их может быть два миллиона, три миллиона, мы вывезем их из страны или мы их заключим", - заявил Трамп.

Он уточнил, что в будущем проекте стены на границе с Мексикой не везде будет использоваться кирпич и другие подобные материалы. "Кое-где может быть сетчатая ограда", - сказал Трамп. Однако заверил, что в других местах будет полноценная стена.

Как сообщалось, в ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал серьезно ужесточить иммиграционное законодательство Штатов. Учитывая террористические угрозы в Европе и США, он выступил за запрет свободного въезда в страну мусульман. Также Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы защитить страну от "худших из мексиканцев". он обещал, что в случае победы на выборах его первым приоритетом будет депортация из страны тысяч нелегальных мигрантов, которые совершили преступления. Среди других обещаний было сооружение стены на границе с Мексикой.