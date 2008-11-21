Пиратам понадобилось 16 минут на захват супертанкера

Сомалийским пиратам потребовалось всего 16 минут для того, чтобы захватить саудовский супертанкер "Сириус Стар", перевозивший нефть на 100 миллионов долларов, сообщает в пятницу AFP со ссылкой на некий военный доклад.

В докладе также говорится, что пираты на двух небольших катерах взяли на абордаж танкер, сопоставимый размерами с двумя футбольными полями. Единственные приспособления, которые имелись у пиратов для того, чтобы попасть на судно, были обыкновенные канаты и крюки.

Кроме того, отмечают составители доклада, пираты действовали двумя группами: сначала первая группа замедлила движение танкера, а затем их сообщники из второй группы залезли на борт и взяли в заложники команду судна.

Напомним, что "Сириус Стар" был захвачен 15 ноября у берегов Кении. На борту судна находятся 25 моряков из Хорватии, Великобритании, Филиппин, Польши и Саудовской Аравии. В четверг пираты потребовали за судно выкуп в размере 25 миллионов долларов.

Лента.ру