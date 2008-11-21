Пиратам понадобилось 16 минут на захват супертанкера
Действовали слаженно двумя группами
Сомалийским пиратам потребовалось всего 16 минут для того, чтобы захватить саудовский супертанкер "Сириус Стар", перевозивший нефть на 100 миллионов долларов, сообщает в пятницу AFP со ссылкой на некий военный доклад.
В докладе также говорится, что пираты на двух небольших катерах взяли на абордаж танкер, сопоставимый размерами с двумя футбольными полями. Единственные приспособления, которые имелись у пиратов для того, чтобы попасть на судно, были обыкновенные канаты и крюки.
Кроме того, отмечают составители доклада, пираты действовали двумя группами: сначала первая группа замедлила движение танкера, а затем их сообщники из второй группы залезли на борт и взяли в заложники команду судна.
Напомним, что "Сириус Стар" был захвачен 15 ноября у берегов Кении. На борту судна находятся 25 моряков из Хорватии, Великобритании, Филиппин, Польши и Саудовской Аравии. В четверг пираты потребовали за судно выкуп в размере 25 миллионов долларов.