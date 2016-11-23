В Южной Корее прошли обыски в офисах Samsung из-за скандала вокруг подруги президента страны

Прокуратура Южной Кореи проводит обыски в офисах Samsung Group. Компания подозревается в связях с близкой подругой президента страны Сунь Чхве Силь, вокруг которой разгорелся политический скандал, сообщает Reuters.

Кроме этого, пресс-секретарь компании подтвердила, что в офисах компании действительно проводятся обыски. Однако никаких подробностей она не раскрыла.

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Отметим, что скандал связан с тем, что Чхве Сун Силь якобы писала речи для выступления президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Силь обвинили во вмешательстве в государственные дела.

Напомним, десятки тысяч протестующих четвертую неделю подряд выходят на улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе.

Пока акции протеста проходили в основном мирно, однако на улицах было размещено множество полицейских, автобусы и грузовики, блокирующие дороги к президентскому дворцу.

Президент отказывается уходить в отставку после скандала, вызванного вмешательством в государственные дела близкой подруги корейского лидера. Сторонники Пак Кын Хе собираются одновременно провести небольшие акции в поддержку президента.