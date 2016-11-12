В Южной Корее сотни тысяч протестующих требуют отставки президента – СМИ

Сотни тысяч человек принимают участие в одной из самых масштабных акций протеста в Южной Корее против действующей власти за последнее время, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Ренхап со ссылкой на организаторов марша протеста, в акции принимают участие более 850 тысяч человек.

По оценкам правоохранительных органов, на улицы вышли около 220 тысяч человек.

Масштабная акция протеста объединила представителей трех оппозиционных партий Южной Кореи, а также участников более 1,5 тысячи общественных организаций. Собравшиеся в центре южнокорейской столицы демонстранты выступают за отставку президента страны Пак Кын Хе на фоне разразившегося скандала с участием ее близкой подруги Цой Сун Силь.

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Рейтинг популярности Пак Кын Хе упал до 5%, а ее политику не одобряют 90% населения. Звучат требования о ее отставке, однако власти настаивают на том, что для этого сейчас не время с учетом военной и политической напряженности в отношениях с КНДР.

Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Кроме этого не исключалось, что Цой Сун Силь присвоила часть средств из собранных с бизнес-корпораций 70 млн долл. на покупку недвижимости за рубежом и для оплаты обучения ее дочери в одном из наиболее престижных ВУЗов Южной Кореи.

Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована.