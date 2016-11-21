Делать выводы относительно действий Трампа на посту президента "пока рано" - генерал НАТО

Делать выводы относительно политических действий новоизбранного президента США Дональда Трампа "пока рано", исходя только из его предвыборных заявлений. Об этом в интервью CBC заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

По его словам, следует различать предвыборные заявления и действия, которые будут совершены президентом после вступления в силу его администрации.

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"Сейчас я думаю, что нам следует проявить терпение и спокойствие и дождаться прихода новой администрации США и четкой артикуляции ее политики», - сказал генерал.

Ранее, в предвыборной кампании Дональд Трамп раскритиковал союзников Америки по НАТО. Как заявил Трамп, другие члены Альянса не вносят "свой справедливый вклад" в его деятельность, а сама организация, по его словам, "исчерпала себя".

"Или они доплатят недоплаченное, или пусть убираются. Даже если это разрушит НАТО, пусть разрушит", - утверждал Трамп.

Позже, избрание Трампа, который во время кампании называл НАТО "бесполезной организацией", вызвало серьезное беспокойство в Альянсе.

Запланирован на начало 2017 года саммит НАТО перенесли на лето, поскольку руководство Альянса решило дать новоизбранному президенту США Дональду Трампу больше времени, чтобы сформулировать свою политику относительно блока.

Однако, несколько дней назад, Генесек НАТО Йенс Столтенберг и новоизбранный президентом США Дональд Трамп отметили неизменной важности деятельности НАТО и необходимость увеличения расходов на оборону.