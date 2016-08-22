У Клинтон призвали Трампа "объяснить роль Кремля" в его кампании

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил менеджер кампании демократов Робби Мук в эфире телеканала "Эй-би-си ньюз", говоря об увольнении руководителя кампании республиканцев Пола Манафорта, которого воспринимали как связанного с Москвой, "Пола Манафорта вытеснили, но это не означает, что русских вытеснили из этой кампании".

"Рука Кремля уже длительное время работает в этой кампании... Очевидно, что там поддерживают Дональда Трампа. Но теперь надо, чтобы Дональд Трамп объяснил, какую роль играет Кремль в его кампании", – сказал Робби Мук.

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По словам менеджера кампании демократов, "возникли реальные вопросы, не является ли сам Дональд Трамп просто марионеткой Кремля на этих выборах", учитывая, что "есть целая сеть его финансовых контактов с россиянами, которые он отказывается раскрывать".

"Мы видели в последние недели, как он обезьянничает Владимира Путина в своих заявлениях. Мы видели, как изменилась платформа Республиканской партии (из нее изъяли требование республиканцев предоставить Украине летальное вооружения – ред.). Мы видели, как Дональд Трамп говорил о том, чтобы покинуть НАТО, оставить его восточноевропейских союзников уязвимыми перед нападением России. К нему есть очень много вопросов. И надо, чтобы Дональд Трамп раскрыл все свои финансовые связи и то, встречались ли его советники с Кремлем", – сказал он.