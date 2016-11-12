НАТО из-за Трампа перенесло зимний саммит альянса на лето - СМИ

Запланированный на начало 2017 года саммит НАТО перенесли на лето, поскольку руководство Альянса решило дать новоизбранному президенту США Дональду Трампу больше времени, чтобы сформулировать свою политику в отношении блока.

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Об этом сегодня написал немецкий журнал Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

По данным издания, в военном блоке считают, что новый глава Белого дома просто не сможет прибыть на саммит лишь через несколько дней после инаугурации, которая запланирована на 20 января. Избрание Трампа, который во время кампании называл НАТО "ненужной организацией", вызвало серьезное беспокойство в Альянсе.

Der Spiegel указывает, что штаб руководителя НАТО Йенса Столтенберга подготовил несколько возможных сценариев дальнейшей политики Вашингтона. В частности, рассматривается возможность того, что Трамп может отозвать согласие на ротацию американских солдат в Восточной Европе. Второй вариант - сокращение американского контингента в Европе. Третий, самый вероятный, предусматривает, что Трамп только строго будет требовать от европейцев, чтобы они увеличили расходы на свою безопасность.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября после избрания Трампа президентом США генеральный секретарь НАТО Столтенберг поздравил его и пригласил на саммит Альянса в Брюсселе.