РФ стремится к эскалации напряженности, НАТО должно сконцентрироваться на этом вопросе – командующий ВМС альянса

Об этом он сказал на 62-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Стамбуле, сообщает агентство Анадолу.

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Джонстон отметил, что внимание НАТО вновь сосредоточено на России. По его словам, РФ хочет установить новый мировой порядок.

«Вместо того, чтобы контролировать ситуацию, Россия стремится к эскалации напряженности. Мы должны сконцентрироваться на этом вопросе. Некоторые страны Балтии в составе НАТО щепетильно относятся к вопросам, касающимся их территориальных вод. Россия может строить и дислоцировать где-то свой флот. Но НАТО не намерено ее останавливать. Россия - не наш враг. У нас нет желания ввязываться в новую холодную войну», - сказал Джонстон.

При этом, по словам командующего, НАТО пытается понять Россию и в то же время не нанести ущерб своим интересам.