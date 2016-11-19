Трамп провел встречу с Ромни, который может занять пост госсекретаря

Об этом сообщило агентство Reuters, передает 112.ua.

Встреча Трампа и Ромни продлилась около 1 часа 20 минут. Она проходила на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью- Джерси). Присутствовал вице-президент США Майкл Пенс.

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После встречи Трамп сообщил журналистам, что все прошло отлично. По словам Ромни беседа была обстоятельной и глубокой, обсуждали тему угроз.

"Мы обменялись нашим видением этой темы в одной из самых глубоких дискуссий, из тех, что когда-либо имели. Я ценю шанс пообщаться с избранным вице-президентом и с нетерпением жду прихода администрации и тех моментов, которые должны произойти", - сказал Ромни.

Ранее телеканал NBS сообщил, что Трамп может предложить Ромни пост госсекретаря.