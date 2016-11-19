Трамп провел встречу с Ромни, который может занять пост госсекретаря
Избранный президент США Дональд Трамп провел первую из запланированных на сегодня встреч с кандидатами в свою администрацию. Он встретился с Миттом Ромни, который может занять пост госсекретаря.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает 112.ua.
Встреча Трампа и Ромни продлилась около 1 часа 20 минут. Она проходила на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью- Джерси). Присутствовал вице-президент США Майкл Пенс.
Читайте такжеТрамп готов заплатить $25 миллионов за урегулирование дела о мошенничестве
После встречи Трамп сообщил журналистам, что все прошло отлично. По словам Ромни беседа была обстоятельной и глубокой, обсуждали тему угроз.
"Мы обменялись нашим видением этой темы в одной из самых глубоких дискуссий, из тех, что когда-либо имели. Я ценю шанс пообщаться с избранным вице-президентом и с нетерпением жду прихода администрации и тех моментов, которые должны произойти", - сказал Ромни.
Ранее телеканал NBS сообщил, что Трамп может предложить Ромни пост госсекретаря.