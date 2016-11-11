Трамп назначил Пенса главой команды по приему дел от администрации Обамы

Пенс сменит на этом посту губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который занимался подготовкой этого процесса на протяжении нескольких месяцев, пише Русская служба Би-Би-Си.

Таким образом, именно Пенс будет подбирать людей на ключевые посты в новой администрации.

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У Трампа до сих пор нет известной всем политической команды, поэтому аналитики могут только гадать, кто войдет в его кабинет.

Пока наиболее вероятным кандидатом на пост госсекретаря считается Ньют Гингрич, министра юстиции - бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Пост главы президентской администрации аналитики прочат Райнсу Прибусу, министра обороны - Джефу Сешенсу.

Напомним, директор американского Фонда Маршалла в Брюсселе Ян Лессер в интервью УНИАН высказал мнение, что главной угрозой для внешней политики США со стороны избранного президентом Дональда Трампа является его непредсказуемость, в том числе в отношении Украины и России. Также, непредсказуемостью могут отличаться другие вопросы – Иран, мирный процесс на Ближнем Востоке, политика относительно климатических изменений. "Это сферы, которые потенциально могут очень сильно отличаться от прошлой политики США", - считает Лессер.