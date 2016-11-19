Румыния заменит советские БТР немецкими - СМИ

Минобороны Румынии намерено заключить контракт с немецкой компанией Rheinmetall Defence. Об этом заявил премьер-министр страны Дачиан Чолош, передает Defense News.

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Планируется, что немецкая компания совместно с румынским производителем запустит в стране завод по производству БТР.

"Это будет партнерство. Румынско-немецкий проект. Это позволит Rheinmetall получить контракт от Минобороны и создавать бронетранспортеры для румынской армии", сказал Чолош в эфире местной радиостанции Europa FM.

Предполагается, что это позволит заменить румынские бронетранспортеры ТАВ, которые являются модификацией советского БТР-70. Количество машин, которые будут изготовлены в сотрудничестве с немецкой компанией, пока не называют, но известно, что всего в ближайшие годы Румыния планирует заменить 1500 таких ТАВ.

Кроме того, в следующем году Румыния собирается выделить свыше 2% ВВП на оборону.