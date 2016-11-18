BBC: страны Балтии предупреждают, что Россия продвигается к НАТО

Об этом пишет Кэвин Коннолли в статье "Страны Балтии предупреждают о том, что Россия продвигается к НАТО", опубликованной на сайте BBC.com.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что "очень переживает" за страны Балтии, а также сирийский город Алеппо.

За тревожным переходом власти к Дональду Трампу нигде не следили более тщательно, чем в странах Балтии.

Литва считает, что ее мрачный взгляд на намерения России можно оправдать ее географическим положением и историей.

Когда-то она была частью Советского Союза, теперь страна – член НАТО и Европейского Союза. Она имеет сухопутную границу с российским эксклавом Калининградом на побережье Балтийского моря.

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В столице, Вильнюсе, есть мурал, на котором изображены страстно обнимающиеся Трамп и президент России Владимир Путин.

Правительство, естественно, выражает свое мнение в менее мрачных терминах, но оно разделяет основное беспокойство художника из-за излишней близости Трампа и Путина.

Страх основан на том, что Соединенные Штаты стремятся видеть Россию своим потенциальным партнером и неохотно разделяют мнение Восточной Европы о том, что Москва представляет собой мощную и непосредственную военную угрозу.

"Россия не сверхдержава, это сверхпроблема", - сказал BBC министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Россия настаивает на том, что она не представляет угрозы, и утверждает, что НАТО несет ответственность за разжигание напряженности в регионе из-за расширения в восточном направлении и перемещения своей военной техники к российским границам.

Наращивание российских войск в Калининграде

Российский эксклав Калининград представляет собой важный военный форпост между Польшей и Литвой с береговой линией на Балтийском море.

Скопление радаров и систем противовоздушной обороны, а также береговых противокорабельных ракет, - все это формирует часть развивающейся "стратегии Москвы по запрету и блокированию доступа в регионе". Ее цель, по сути, заключается в том, чтобы отбросить силы НАТО от России и создать значительные препятствия в Балтийском регионе для получения подкрепления от членов НАТО в случае кризиса.

- Укрепление в рамках комплексной реформы российских вооруженных сил, объявленной в 2008 году. С 2000 по 2014 – значительное увеличение численности войск в ракетной, морской пехоте, стрелковых и артиллерийских бригадах, в некоторых случаях – в два раза.

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- С 2012 года, развертывание новой системы ПВО дальнего действия С-400 (название в НАТО: : SA-21 Growler).

- С 2012 года развертывание баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, "Искандер-М" малого радиуса действия. Новое развертывание заявлено в октябре 2016 года.

- Октябрь 2016: Два малых ракетных корабля "Буян", закрепленные за Балтийским флотом, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", способными нести ядерное оружие (название в НАТО: Sizzler).

- Береговая оборона сейчас усилена наземным противокорабельным ракетным комплексом "Бал" и мобильной противокорабельной системой ПРО "Бастион", сообщают "Известия".

Линкявичюс сказал, что существует опасность того, что Путин сочтет период между сегодняшним днем и инаугурацией Дональда Трампа в январе, возможностью проверить боевую готовность и дипломатическую решительность западного альянса.

"Новая администрация придет к власти только во второй половине января", - сказал он. "Я очень обеспокоен, и опасаюсь этого периода, не только из-за регионов, которые близки к нам, но будем надеяться, что и Алеппо не сотрут с лица земли к тому времени".

"Мы не наивны"

Литва с тревогой отметила, что Москва укрепляет и переоснащает свои мощные военные базы в Калининграде.

Прошло всего в 25 лет с тех пор, как Москва отдала приказ отправить танки для подавления мирных протестов за независимость в Вильнюсе.

Россия и Литва были республиками в составе Советского Союза, но тогда оппозиционный политик Габриэлюс Ландсбергис говорит, что это на самом деле не имеет значения.

События 1991 года снова показали, как Россия оказывает давление на соседнюю страну.

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"Лучше всего Россию понимаю те страны, которые находятся к ней ближе всех", - сказал он BBC.

"Я до сих пор помню, как в детстве слышал звук танков, проезжающих по улицам Вильнюса, так что даже мое поколение (мне 34) до сих пор помнит время, когда русские были здесь в составе советской армии. Но они были российскими войсками, и они вторглись в нашу страну, поэтому в этом отношении мы совершенно не можем быть наивными".

Возможно, это трудно понять там, в далеком Вашингтоне, где дипломаты говорят о своем желании "перезагрузить" отношения с Россией, но Литва рассматривает возможность вторжения очень серьезно.

Чиновники подтвердят, что страна взяла курс на увеличение расходов на оборону до рекомендованных НАТО 2% от своего годового бюджета. Литва намерена показать Соединенным Штатам, что является надежным партнером в западном альянсе.

Она также возобновила призыв на военную службу и выпустила необыкновенную брошюру, которая объясняет гражданскому населению, что делать в случае российского вторжения.

Брошюра содержит инструкции о том, как идентифицировать различные российские бронемашины и как предоставлять информацию вооруженным силам Литвы во время войны.

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Я сказал военнослужащему литовскому офицеру майору Линасу Идзелису, что она вызывает ощущение паники и создает впечатление, будто русские наступают. Его ответ был очень эмоциональным.

"Это предупреждение, да", - сказал он. "Это предупреждение, которое говорит не о том, что они наступают, а о том, что растет угроза, и она растет каждый день".

В других странах Европы идут разговоры о необходимости "прояснить" для Дональда Трампа ситуацию на континенте. Литовское руководство было гораздо более тактичным.

Но они также дали понять, что надеются, что Трамп быстро войдет в курс дел и разделит мнение о том, что Россия – скорее угроза, чем потенциальный партнер.

Они действительно верят, что от этого зависит их будущая безопасность.