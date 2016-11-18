Трамп провел первую личную встречу с действующим иностранным лидером (фото)
04:48, 18 ноября 2016Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп провел в Нью-Йорке первую личную встречу с действующим иностранным лидером - премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Дональд Трамп провел встречу с Синдзо Абэ / REUTERS
Абэ отметил, что провел с Трампом «очень откровенные» переговоры, сообщает CNN.
Абэ отказался разглашать подробности беседы, однако заявил, что Япония и США смогут построить отношения на доверии при президенте Трампе.
REUTERS
«Встреча с избранным президентом раньше, чем это сделали другие мировые лидеры, это большая честь», - добавил он.
Как отмечает Reuters, встреча длилась полутора часа. Японский премьер охарактеризовал разговор как «откровенный» и добавил, что встреча прошла в теплой атмосфере.
REUTERS
«Союз не может функционировать без доверия. Я убедился в том, что избранный следующим президентом Трамп — лидер, которому можно доверять», - сказал Абэ по окончании переговоров.
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