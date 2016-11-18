Трамп провел первую личную встречу с действующим иностранным лидером (фото)

Абэ отметил, что провел с Трампом «очень откровенные» переговоры, сообщает CNN.

Абэ отказался разглашать подробности беседы, однако заявил, что Япония и США смогут построить отношения на доверии при президенте Трампе.

«Встреча с избранным президентом раньше, чем это сделали другие мировые лидеры, это большая честь», - добавил он.

Как отмечает Reuters, встреча длилась полутора часа. Японский премьер охарактеризовал разговор как «откровенный» и добавил, что встреча прошла в теплой атмосфере.

«Союз не может функционировать без доверия. Я убедился в том, что избранный следующим президентом Трамп — лидер, которому можно доверять», - сказал Абэ по окончании переговоров.