В Сирии прогремел взрыв близ границы с Турцией: по меньшей мере 10 человек погибли
Взрыв произошел напротив здания, принадлежащего повстанческой группировке.
В Сирии в городе Аазаз вблизи границы с Турцией взорвался заминированный автомобиль. Об этом со ссылкой на правозащитников и представителей сирийской оппозиции сообщает Reuters.
Издание сообщает, что от взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек, десятки людей получили ранения.
"По крайней мере 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в четверг напротив здания, принадлежащего повстанческой группировке в северном сирийском городе Аазаз вблизи границы с Турцией", – цитирует агентство сообщение Сирийского центра по наблюдению за соблюдением прав человека.
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По словам представителей группировки, которому принадлежит здание, количество погибших превышает 25 человек.
Напомним, вчера, 16 ноября, в восточной части сирийского города Алеппо под удары авиации сил Асада попала детская больница.
"Ужасный день для детской больницы. Я и мои сотрудники и все больные в подвале пытаемся защитить наших пациентов. Мы не можем покинуть подвал, потому что самолеты все еще небе", – сообщил главный врач доктор Хатема.
Кроме детской больницы под авиаудары попал также и банк крови. Сообщалось, что среди погибших мирных жителей в Алеппо в течение последних суток было минимум двое детей.