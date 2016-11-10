В Турции прогремел взрыв, ранен губернатор
Всего в результате атаки трое человек получили ранения.
В турецком городе Дерик, что в юго-восточной провинции Мардин, сегодня прогремел взрыв возле правительственного здания.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
По данным частной телекомпании NTV, в результате взрыва ранения получил губернатор округа Фатих Сафитюрк. Впрочем, ранения легкие.
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Сообщается, что в результате атаки трое человек получили ранения. Деталей взрыва пока не сообщается.
Напомним, недавно в Турции в городе Диярбакыр прогремел взрыв возле полицейского участка. В городе накануне взрыва задержали одного из лидеров оппозиционной партии.
Сообщалось, что взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой. По данным местных СМИ, в результате взрыва были ранены 30 человек.