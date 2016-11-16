В Алеппо авиация нанесла удары по детской больнице и банку крови

В восточной части сирийского города Алеппо под удары авиации сил Асада попала детская больница. Об этом сообщает The Guardian.

"Ужасный день для детской больницы. Я и мои сотрудники и все больные в подвале пытаемся защитить наших пациентов. Мы не можем покинуть подвал, потому что самолеты все еще небе", – цитирует издание сообщение главного врача доктора Хатема.

Кроме детской больницы под авиаудары попал также и банк крови.

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Сообщается, что среди погибших в Алеппо в течение последних суток мирных жителей было минимум двое детей.

По информации Независимой ассоциации врачей, детская больница стала уже шестым медицинским центром, который попал от удара с воздуха, что их наносит режим Асада и российская авиация по восточным районам Алеппо.

Напомним, за прошедшие сутки под Алеппо разбомбили три больницы. По данным правозащитников, по меньшей мере один человек погиб в результате ударов по деревне Авайджел, который удерживают повстанцы. Читайте также Минобороны РФ показало, как авиацию "Адмирала Кузнецова" готовят к атаке на Алеппо (видео) Накануне разрушения получили больницы в пригороде Алеппо - Атаребе и Кафрнахе. Некоторые пациенты были перевезены в Авайджел, где снова попали под бомбежку.

Как сообщал УНИАН ранее, за несколько часов после разговора Путина с Дональдом Трампом Россия возобновила бомбардировки Сирии. По данным активистов, синхронно с началом "масштабной операции" РФ удары по Алеппо начала авиация Асада.