Возле Мосула нашли захоронение 300 казненных исламистами бывших полицейских

Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Свидетели считают, что в конце октября, боевики ІДІЛ убили несколько сотен бывших полицейских, которых они держали в качестве заключенных. Тела в могиле обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от Мосула.

"Это еще одна часть доказательств ужасного массового убийства боевиками ІДІЛ бывших сотрудников правоохранительных органов в Мосуле и вокруг него", – сказал заместитель директора по Ближнему Востоку Human Rights Watch Джо Сторк.

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«ИГИЛ должно быть привлечено к ответственности за эти преступления против человечности», - добавил Сторк.

Представитель правозащитной организации 12 ноября посетил место массового захоронения на окраине села Хаммам аль-Аллил, на иракском военном полигоне позади университетского городка сельскохозяйственного техникума. Исследователи увидели четыре эксгумированных трупа, а также кучу мусора из них. В районе обнаруженного захоронения был сильный, неприятный запах.