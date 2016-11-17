Возле Мосула нашли захоронение 300 казненных исламистами бывших полицейских
Массовое захоронение обнаружено вблизи Мосула иракскими силами безопасности 7 ноября 2016 года, которое, скорее всего, содержит тела не менее 300 бывших сотрудников местной полиции, убитых боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ).
Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch.
Свидетели считают, что в конце октября, боевики ІДІЛ убили несколько сотен бывших полицейских, которых они держали в качестве заключенных. Тела в могиле обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от Мосула.
"Это еще одна часть доказательств ужасного массового убийства боевиками ІДІЛ бывших сотрудников правоохранительных органов в Мосуле и вокруг него", – сказал заместитель директора по Ближнему Востоку Human Rights Watch Джо Сторк.
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«ИГИЛ должно быть привлечено к ответственности за эти преступления против человечности», - добавил Сторк.
Представитель правозащитной организации 12 ноября посетил место массового захоронения на окраине села Хаммам аль-Аллил, на иракском военном полигоне позади университетского городка сельскохозяйственного техникума. Исследователи увидели четыре эксгумированных трупа, а также кучу мусора из них. В районе обнаруженного захоронения был сильный, неприятный запах.