Возле Мосула нашли захоронение 300 казненных исламистами бывших полицейских

12:59, 17 ноября 2016
Мир
2013 1

Массовое захоронение обнаружено вблизи Мосула иракскими силами безопасности 7 ноября 2016 года, которое, скорее всего, содержит тела не менее 300 бывших сотрудников местной полиции, убитых боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ).

Свидетели предполагают, что боевики ІДІЛ убили несколько сотен бывших полицейских / Human Rights Watch

Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Свидетели считают, что в конце октября, боевики ІДІЛ убили несколько сотен бывших полицейских, которых они держали в качестве заключенных. Тела в могиле обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от Мосула.

"Это еще одна часть доказательств ужасного массового убийства боевиками ІДІЛ бывших сотрудников правоохранительных органов в Мосуле и вокруг него", – сказал заместитель директора по Ближнему Востоку Human Rights Watch Джо Сторк.

Читайте такжеШтурм Мосула замедлился из-за атаки смертников (фоторепортаж)

«ИГИЛ должно быть привлечено к ответственности за эти преступления против человечности», - добавил Сторк.

Представитель правозащитной организации 12 ноября посетил место массового захоронения на окраине села Хаммам аль-Аллил, на иракском военном полигоне позади университетского городка сельскохозяйственного техникума. Исследователи увидели четыре эксгумированных трупа, а также кучу мусора из них. В районе обнаруженного захоронения был сильный, неприятный запах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter