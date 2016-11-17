Клинтон о поражении на выборах в США: мне хотелось никогда больше не выходить из дома

По словам Клинтон, после объявления результатов голосования ей было так плохо, что она думала, что никогда больше не выйдет из дома, передает Би-би-си.

"Признаюсь, прийти сюда сегодня мне было очень непросто, - поделилась Клинтон. - За последнюю неделю мне не раз хотелось просто свернуться в клубок с хорошей книжкой в руках и никогда больше не выходить из дома".

Читайте такжеМакКейн предостерег Трампа от смягчения политики в отношении России

"Я знаю, многие из вас глубоко разочарованы исходом выборов. Я тоже - так, что не выразить словами, - продолжила она. - Знаю, это нелегко. И знаю, что за прошедшую неделю многие задавали себе вопрос, действительно ли Америка такова, какой мы ее себе представляли".

"Раскол, столь очевидно проявившийся на этих выборах, действительно глубок, но - послушайте, что я скажу. Америка этого достойна. Наши дети этого достойны. Не теряйте веры в нашу страну, боритесь за наши ценности - и никогда, никогда не сдавайтесь", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, на выборах президента США кандидат от демократов Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа более чем на 1 млн поданных голосов избирателей.

В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.