Выборы в США: подсчеты показали отставание Трампа от Клинтон на 1 миллион голосов

Об этом свидетельствуют данные подсчетов, передает Politico.

Так, за Клинтон подали голоса более 61,963,234 избирателей, а за Трампа проголосовали 60,961,185 человек.

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Кроме того, процесс подсчета голосов все еще не завершен в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон, данные из Мичигана до сих пор недоступны.

Но в то же время Трамп сохраняет лидерство по количеству голосов выборщиков: 290 из 270 необходимых, у Клинтон — всего 232 голоса.

Аналогичная ситуация произошла в США в 2000 году, когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший. Его соперник от Демократической партии Эл Гор опередил Буша на 540 тыс. голосов избирателей.

В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.