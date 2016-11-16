Выборы в США: подсчеты показали отставание Трампа от Клинтон на 1 миллион голосов
На выборах президента США кандидат от демократов Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа более чем на 1 млн поданных голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют данные подсчетов, передает Politico.
Так, за Клинтон подали голоса более 61,963,234 избирателей, а за Трампа проголосовали 60,961,185 человек.
Читайте такжеПутин сам инициировал разговор с Трампом
Кроме того, процесс подсчета голосов все еще не завершен в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон, данные из Мичигана до сих пор недоступны.
Но в то же время Трамп сохраняет лидерство по количеству голосов выборщиков: 290 из 270 необходимых, у Клинтон — всего 232 голоса.
Аналогичная ситуация произошла в США в 2000 году, когда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший. Его соперник от Демократической партии Эл Гор опередил Буша на 540 тыс. голосов избирателей.
В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.