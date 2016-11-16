Президент Сирии заявил о готовности сотрудничать с Трампом в борьбе с терроризмом

Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP, передает Дождь.

«В этом случае Америка будет таким же естественным союзником, как Россия и Иран», - сказал он.

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Асад отметил, что не ожидает больших изменений в политике США в отношении Сирии. «У нас немного ожиданий относительно новой администрации в США, потому что там есть не только президент».

«США - независимая страна, которая не должна вмешиваться в дела других государств. Так как этим они занимаются на протяжении последних 50 лет, мы не особо рассчитываем на изменение этой политики», - добавил он.

Ранее Трамп в интервью The Wall Street Journal заявлял, что у него «отличный от многих других взгляд» на ситуацию в Сирии.

«Сирия ведёт борьбу с ИГ, и мы хотим избавиться от ИГ. Россия сейчас находится в тесном союзе с Сирией, и теперь у нас есть Иран, который становится ещё более сильным благодаря нам и который является союзником Сирии... Теперь мы поддерживаем повстанцев против Сирии, и у нас нет понимания, кто эти люди. Если США нападут на Асада, то это приведёт к борьбе с Россией», - заявил Трамп.