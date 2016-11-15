В США протестуют даже дети: на акцию против Трампа вышли тысячи учащихся школ Сиэтла

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подростки из государственных и частных школ прошли маршем по Капитолийскому холму и центральными кварталами Сиэтла, скандируя среди прочего: "Мы не признаем избранного президента". Много кто размахивал плакатами с надписью "Не мой президент" или "Любовь побеждает."

По оценке представителя частной школы, в акции приняли участие более 5000 учащихся из 20 средних и высших школ. Ученики, которые покинули классы, получат уважительную причину отсутствия, сказал пресс-секретарь Люк Дюйси.

Некоторые, кто присоединился к маршу, заявили, что они выступают против раскольнической риторики Трампа и хотят продемонстрировать поддержку тем, кто стал его мишенью – мусульманам или иммигрантам.

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Другие говорят, что они пришли поддержать своих друзей или просто наблюдать за тем, что происходит.

Мэр Сиэтла Эд Мюррей поддержал учеников, отметив, что он аплодирует их широкому участию в протесте. "Очень важно, чтобы их мирные голоса были услышаны. Давайте посмотрим друг на друга и будем в безопасности", – сказал он.

В 5:30 часов дня полиция Сиэтла в Twitter сообщила, что были арестованы двое мужчин, которые не принимали участие в протестах.

По словам полицейских, мужчины были задержаны за нападение на офицеров. Никакой дополнительной информации относительно нападений не было представлено. Полиция отметила, что демонстрация, несмотря на эти нападения, продолжала носить мирный характер.