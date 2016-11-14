ЕС призывает Трампа соблюдать ядерную сделки с Ираном

Этот призыв стал реакцией на опасения, что новоизбранный президент США Дональд Трамп расторгнет сделку, которую назвал "худшей в мире", передает Deutsche Welle.

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"Евросоюз привержен поддержке полной и эффективной имплементации (...) путем устранения экономических и финансовых санкций, связанных с ядерным соглашением, и налаживанием связи с частным сектором (...) для развития роста в сфере торговли и инвестиций", - говорится в совместном заявлении министров.

Как сообщалось, новоизбранный 45-ый президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал разорвать или заново подписать все невыгодные по его мнению международные соглашения США. В частности, Трамп активно критиковал международную политику Барака Обамы, для которого ядерная сделка с Ираном стала одним из ключевых пунктов внешнеполитической деятельности.