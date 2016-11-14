К Ассанжу приехали шведские прокуроры, которых он "ждал шесть лет"

Один из адвокатов Ассанжа Пер Самуэлсон сообщил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, передает Русская служба Би-би-си.

"Он очень рад, что ему, наконец, дали возможность сделать заявление шведским прокурорам. Он ждал этого шесть лет. Он очень тщательно готовился, он сделает заявление и будет в полной мере сотрудничать [со следствием]", - заявил Самуэлсон.

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Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Он попросил у Эквадора политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его Соединенным Штатам.

Шведские прокуроры собираются допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks.

Ассанж отрицает обвинения, но если он покинет территорию посольства, то может быть экстрадирован в Швецию британскими властями.