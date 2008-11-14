Саакашвили в Париже выговорил какие-то «привилегии» для Грузии и Украины
18:43, 14 ноября 2008Мир
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Говорит, Саркози обещал
Грузии и Украине будет присвоен статус привилегированных партнеров Евросоюза.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил журналистам находящийся в Баку Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.
Комментируя прошедшую накануне в Париже его встречу с президентом Франции Николя САРКОЗИ, М.СААКАШВИЛИ отметил: "Президент Франции как глава страны, председательствующей в ЕС, заявил, что Грузия и Украина получили политическую поддержку ЕС, и им будет присвоен статус привилегированных партнеров Евросоюза".
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