Какой будет новая администрация Трампа: The New York Times узнал имена претендентов на должности

По данным издания, на должность госсекретаря претендуют: Джон Р. Болтон - экс-представитель США в ООН во времена Джорджа Буша, Боб Коркер - сенатор от штата Теннесси и председатель комитета по иностранным делам Сената, Ньют Гингрич, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США, Залмай Халилзад - экс-посол США в Афганистане и Стэнли МакКристл - экс-командующий армией США в Афганистане.

«Кого бы Трамп не выбрал, идеолога или искушенного во внешней политике деятеля из прошлых республиканских администраций, сложность для него будет заключаться в том, что Госдепартамент является центральным элементом в сделанном после 1945 года эксперименте по строительству альянсов и глобализма, а Трамп заявлял, что прекратит его ", - говорится в статье.

Кроме того, издание называет 5 кандидатов на пост министра обороны США. Среди кандидатов - Келли Эйотт - сенатор США, член комитета Сената по вопросам вооруженных сил, отставной генерал-лейтенант армии США Майкл Флинн - экс-директор Разведуправления Минобороны, Стивен Хэдли - экс-советник президента США Дж. Буша по нацбезопасности, Джон Кайл - экс-сенатор от Аризоны, Джефф Сешнс - сенатор от Алабамы - известный противник иммиграции.

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В статье не исключается, что будущий глава Пентагона отменит две инициативы, принятые при правлении действующего президента США Барака Обамы, а именно о разрешении женщинам служить в вооруженных силах на любых должностях, в том числе во всех боевых подразделениях, а также разрешение открыто нести службу лицам, сменившим пол.

Среди кандидатов на должность секретаря казначейства - Томас Баррак - исполнительный председатель Colony Capital, частный инвестор в недвижимость, Джеб Хенсарлинг - член Палаты представителей США, Стевен Мнучин - руководил финансовым отделом избирательной кампании Трампа, а также был партнером в банке Goldman Sachs, и экс-губернатор Миннесоты Тим Поленти.

В публикации также приводятся имена претендентов на другие должности.

В США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.