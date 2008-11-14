Медведев признал территориальную целостность Грузии... с исключениями

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в очередной раз заявил, что Россия не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после саммита ЕС-Россия в Ницце.

«Это не повод для игрищ, это взвешенное государственное решение», - сказал он.

«Россия полностью признает территориальную целостность Грузии с учетом того, что ранее состоялось признание как независимых субъектов международного права Южной Осетии и Абхазии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также отметил, что Россия, которая всегда выступала за мирное урегулирование конфликтов на Кавказе, была вынуждена вмешаться в грузино-осетинский конфликт для защиты населения Южной Осетии и «предупреждения гуманитарной катастрофы».

«Наше вмешательство было компактным и абсолютно необходимым», - сказал российский Президент.

Как сообщал УНИАН, в результате российско-грузинской войны Россия в августе 2008 года признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, независимость этих республик признало лишь Никарагуа. ЕС продолжает переговоры с Россией, надеясь убедить ее в необходимости соблюдать принципы государственного суверенитета и территориальной целостности в отношении Грузии.