Юнкер: избрание Трампа ставит под угрозу отношения США и ЕС

Как передает русская яслужба Би-Би-Си, об этом заявил Юнкер, выступая перед студентами в пятницу

"Избрание Трампа представляет угрозу для межконтинтальных отношений - их основы и структуры", - сказал Юнкер.

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"Нам нужно научить избранного президента, что такое Европа и как она работает", - цитирует политика агентство Рейтер.

Он также предупредил о разрушительных последствиях, которые могут иметь высказывания Трампа о политике в области безопасности.

Резкие высказывания Юнкера подчеркивают обеспокоенность, царящую среди европейцев после избрания Трампа.