Юнкер: избрание Трампа ставит под угрозу отношения США и ЕС
03:41, 12 ноября 2016Мир
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал ряд необычно резких заявлений относительно Дональда Трампа, сказав, что избрание его президентом ставит под угрозу отношения США и Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер / REUTERS
Как передает русская яслужба Би-Би-Си, об этом заявил Юнкер, выступая перед студентами в пятницу
"Избрание Трампа представляет угрозу для межконтинтальных отношений - их основы и структуры", - сказал Юнкер.
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"Нам нужно научить избранного президента, что такое Европа и как она работает", - цитирует политика агентство Рейтер.
Он также предупредил о разрушительных последствиях, которые могут иметь высказывания Трампа о политике в области безопасности.
Резкие высказывания Юнкера подчеркивают обеспокоенность, царящую среди европейцев после избрания Трампа.
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