Süddeutsche Zeitung: Какие предвыборные обещания может выполнить Дональд Трамп?

Об этом пишет Николас Рихтер в статье "Какие предвыборные обещания может выполнить Дональд Трамп?", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Избирательная кампания Дональда Трампа считалась чем-то вроде среднего пальца американскому истэблишменту и высокомерию Вашингтона. Он обещал, что еще покажет элите, чего стоит. Победив на выборах, Трамп сдержал это обещание. Проблема Трампа, и теперь Америки, заключается в том, что он должен в течение четырех лет управлять США, но до сих пор сам точно знает, чего хочет. Может быть, некоторые избиратели Трампа сейчас действуют так, как британцы, которые проголосовали за "брексит", а на следующее утро искали в Google, что же означает "брексит" для Великобритании. Если сейчас поискать программу Трампа, там можно обнаружить смелые обещания и страшные угрозы. Но что из этого удастся выполнить?

Стена на границе с Мексикой? Высокую стоимость должен одобрить парламент

Американские избиратели наделили Трампа огромной силой. Во-первых, он завоевал Белый дом, что дает ему право единоличного принятия решений по многим вопросам, особенно во внешней политике. Во-вторых, парламент на стороне Трампа. Республиканцы отстояли свое большинство в обеих палатах. Это напоминает 2009 и 2010 годы, когда президент Барак Обама с помощью внушительного большинства управлял парламентом и реализовал свои амбициозные проекты, например, пакет антикризисных мер и реформы в области здравоохранения.

Тем не менее, разница между Обамой в 2009 году и Трампом в 2016 заключается в том, что тогда партия уважала Обаму, в то время как республиканцы в Вашингтоне ненавидят Трампа. Пол Райан, представитель депутатов, идеологически гораздо более правый, чем Трамп, но он неоднократно критиковал выступления тогда еще кандидата в президенты, и даже отказался поддерживать его во время избирательной кампании. В отличие от демократических парламентских групп в 2009, республиканцы в 2016 году конфликтуют и не могут найти компромисс. Это значит, что у президента и парламента будут довольно сложные отношения. Трамп не сможет управлять страной единолично.

Различия между избирательной кампанией и реальностью отражены в двух самых популярных идеях Трампа: он хочет построить на южной границе Соединенных Штатов стену, которую должна оплатить Мексика, и он хочет депортировать миллионы иммигрантов, не имеющих вида на жительство. Трамп может построить стену. В большей степени она даже готова; но речь идет о том, чтобы заполнить пробелы на границе в 3000 километров. Само по себе это обойдется очень дорого. Мексика, скорее всего, откажется взять на себя часть расходов. Поэтому, счет придется оплатить республиканскому Конгрессу в Вашингтоне. Пока неясно, насколько он к этому готов.

Еще больше сложностей создает его план по депортации миллионов людей. Государство сначала должно найти этих "нелегалов", передать суду, посадить в автобусы и позаботиться об их детях, часть которых родились в Америке и, следовательно, они являются гражданами США. Этот процесс потребует много усилий и денег от администрации, полиции и судебных органов. Кроме того, это приведет к проблемам на рынке труда, поскольку многие нелегалы из Центральной Америки взяли на себя плохо оплачиваемую, тяжелую и опасную работу, в которой совершенно не заинтересованы белые американцы. В долгосрочной перспективе это чревато тяжелыми последствиями для правительства, а также для предприятий.

Во внешней политике Трамп хочет видеть Америку на первом месте

С помощью своей власти, республиканцы под руководством Трампа, скорее всего, попытаются выполнить обещание, которое повторяли во всех избирательных кампаниях в течение многих лет: отменить спорную реформу Обамы в области здравоохранения. Это звучит проще, чем есть на самом деле, и не только потому, что миллионы американцев уже застрахованы согласно действующему законодательству. Вероятно, в республиканском лагере также возникнет спор о том, чем заменить ненавистную систему "Obamacare". Многие консервативные республиканцы продолжают считать, что государство не должно вмешиваться в систему здравоохранения своих граждан. Трамп заявил, что считает такую политику слишком жесткой и хочет создать хотя бы одну сеть для наиболее уязвимых пациентов. Правда, он никогда не объяснял в деталях, как он хочет осуществить и оплатить это, впрочем, как и многое другое.

Если попытаться проанализировать внешнюю политику Трампа, то ее можно охарактеризовать, как националистическую, даже изоляционистскую. Трамп хочет видеть Америку на первом месте, он поставил под сомнение такие союзы, как НАТО, и объявил об отмене свободной торговли и штрафных пошлин, в том числе, в отношении Китая. В целом, внешняя политика – это сфера, в которой президенты США имеют наибольшую свободу действий, потому что они могут принимать решения в обход парламента.

Тем не менее, это не касается тех вопросов, за которые взялся Трамп. Договор о НАТО представляет собой международное соглашение, которое было одобрено Сенатом США. Без Сената Трамп не сможет ни распустить военный альянс, ни изменить условия. Маловероятно, что уважаемый Сенат США поставит под сомнение НАТО; он слишком опытный во внешней политике, и слишком консервативный по темпераменту. То же самое можно сказать и о возможной отмене соглашения о свободной торговле НАФТА с Канадой и Мексикой. Республиканцы в принципе сторонники свободной торговли, потому что они верят в свободную экономику при минимальном вмешательстве государства. Торговая война со штрафными пошлинами, как предполагает Трамп, может существенно навредить ориентированной на экспорт американской экономике.

Трамп считает, что важнее преследовать террористов на Ближнем Востоке, нежели избавляться от диктаторов

Наибольшую свободу действий Трамп, скорее всего, получит в отношении политики на Ближнем Востоке. В вопросе Сирии он может стремиться к компромиссу с Россией, который поможет оставить у власти сирийского диктатора Башара аль-Асада. Трамп считает, что важнее преследовать террористов на Ближнем Востоке, нежели избавляться от диктаторов. Кроме того, может произойти поворот в политике в отношении Ирана. Трамп и Конгресс ненавидят ядерную сделку, которую Обама заключил после длительных переговоров с режимом в Тегеране. Вместе они могут фактически отменить сделку. Чего ожидать от Трампа Америке и всему миру, пока неясно. Трамп всегда много хвастал, его выступления никогда не были содержательными. Многие люди голосовали за него из-за неопределенности. И теперь они ее получили.