СМИ показали фото будущей президентской машины Трампа за $1,6 миллиона

Американский концерн General Motors тестирует автомобиль, который, вероятно, станет новым президентским "Кадиллаком". Об этом пишет Fox News.

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Подробности о модели держат в тайне из соображений безопасности. Но по снимкам с тестов журналисты сделали вывод, что новая машина практически не отличается от "Кадиллака" Обамы. Разница в нескольких деталях, например, способности передних фар отражать свет вертикально и ободах шин. Некогда Барак Обама поделился с журналистами, что его представительский лимузин сконструирован на базе рамы танкового образца.

Автомобиль для Дональда Трампа выглядит как крупный седан, однако ряд скрытых особенностей соответствуют скорее среднетоннажному грузовику. С учетом брони он может весить около 9 тонн, выдерживать прямое попадание из РПГ. По мнению экспертов, машина также будет снабжена автономным запасом кислорода на случай химической атаки.

Ориентировочная стоимость может достичь 1,6 миллиона долларов.

Служба безопасности США намерена приобрести около 10 таких машин. General Motors сообщения о новом лимузине пока не комментирует. Но уже сейчас у концерна есть контракт на следующий год на $16 миллионов.