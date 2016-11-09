Число жертв крушения трамвая в Лондоне возросло до семи
Семь человек погибли и десятки пострадали в Кройдоне на юге Лондона из-за схода с рельсов трамвая, сообщили в местной полиции.
Об этом сообщает BBC.
Люди оказались зажатыми внутри трамвая, более 50 человек получили травмы и были госпитализированы. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.
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42-летний водитель трамвая арестован по подозрению в непредумышленном убийстве. По одной из версий, водитель мог заснуть за рулем.
Сообщается, что трамвай ехал со значительным превышением скорости и опрокинулся на крутом повороте.
Соболезнования родным погибших и пострадавших выразили премьер-министр Британии Тереза Мэй и мэр Лондона Садик Хан.
Ранее УНИАН сообщал о пяти погибших в Кройдоне на юге Лондона пассажирах из-за схода с рельсов трамвая.