Число жертв крушения трамвая в Лондоне возросло до семи

Об этом сообщает BBC.

Люди оказались зажатыми внутри трамвая, более 50 человек получили травмы и были госпитализированы. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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42-летний водитель трамвая арестован по подозрению в непредумышленном убийстве. По одной из версий, водитель мог заснуть за рулем.

Сообщается, что трамвай ехал со значительным превышением скорости и опрокинулся на крутом повороте.

Соболезнования родным погибших и пострадавших выразили премьер-министр Британии Тереза Мэй и мэр Лондона Садик Хан.

Ранее УНИАН сообщал о пяти погибших в Кройдоне на юге Лондона пассажирах из-за схода с рельсов трамвая.