В Кремле надеются на отмену антироссийских санкций Трампом

В России надеются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп отменит антироссийские санкции Штатов. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев, пишет ТАСС.

По словам Глазьева, Трамп может отменить санкции потому, что они вредят американскому бизнесу. При этом он подчеркнул, что при таком варианте развития событий, восстановится товарооборот между США и Россией.

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«Я думаю, Трамп, как прагматичный человек, отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу. Поэтому товарооборот и финансово-экономические отношения между Россией и не только США, но и Западом в целом, восстановятся и будут, скорее всего, расти уже в зависимости от чисто экономической конъюнктуры», - сказал советник Путина.

Напомним, Дональд Трамп стал победителем президентских выборов. Он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.

При этом, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посоветовал новоизбранному на пост президента США Дональду Трампу продемонстрировать России силу и защитить Украину.

«США должны продолжать строить свою политику безопасности на трансатлантических отношениях, которые способствовали беспрецедентному миру и процветанию Соединенных Штатов и Европы. Поэтому, как главнокомандующий, Дональд Трамп должен продемонстрировать России силу. Путин уважает только твердую и устойчивую руку. Президент США должен укрепить политику сдерживания США в отношении России, чтобы заложить основу для серьезного диалога и в конечном итоге восстановить стратегический баланс в Европе», - считает бывший генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому действие соглашения между Россией и США об утилизации плутония приостанавливается.

Москва может возобновить действие договора, если Вашингтон пойдет на определенные условия – сократит военную инфраструктуру и численность своих военных на территории стран-членов НАТО, вступивших в альянс после 1 сентября 2000 года, а также отменит «закон Магнитского» и все санкции против российских юридических и физических лиц.