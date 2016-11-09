The Washington Post: Президент Трамп

Мы надеялись, что нам никогда не придется писать эти слова. Но Трамп шокировал социологов, уловив настроения избирателей из поселков и так называемого района "Ржавого пояса" (промышленного района Среднего Запада). Избиратели этого региона считают, что политический истэблишмент отбросил их в сторону. Трамп вряд ли сделал бы то же самое для своей соперницы, Хиллари Клинтон, если бы она победила, но теперь все американцы должны принять решение избирателей, и стремиться достичь наилучшего результата для нашей страны и мира.

Об этом говорится в редакционной статье "Президент Трамп", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Что это значит на практике? Во-первых, надеяться, что Трамп окажется гораздо лучшим президентом, чем мы опасаемся, и поддерживать его, когда он делает правильные вещи. Трамп скоро будет командовать расползающейся федеральной бюрократией, изощренными правоохранительными органами и спецслужбами, а также самой мощной армией в мире. Мы искренне хотим, чтобы он понял, что система американского управления не была создана для одного и не служит лишь одному человеку. Самостоятельно он ее не исправит. Полномочия Овального кабинета предоставляются не для того, чтобы наказывать своих врагов, о которых он размышлял, когда кампания подошла к концу, согласно недавней статье в газете The New York Times.

Новый президент столкнется с огромными и сложными вызовами с первого дня. Он унаследует мир, в котором либеральная демократия отступает, а лидерство США подвергают сомнениям. Ближний Восток в смятении, ядерный арсенал Северной Кореи растет, Россия и Китай играют мускулами. В США президент Обама оставляет экономику в хорошем состоянии, в целом, но она все же сталкивается с такими проблемами, как медленный рост, постоянное неравенство, долгосрочный стресс федерального бюджета.

Мы не можем позволить себе быть оптимистичными в отношении того, что Трамп внезапно сформирует подходы к решению этих проблем, которые будут более рациональными, чем те, которые он предложил в ходе избирательной кампании. Также нельзя надеяться, что он обнаружит в себе дисциплину и мудрость, которые он пока только намеревается продемонстрировать. Во время своей кампании, Трамп говорил о тюремном заключении Клинтон, судебном преследовании женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, стерилизации спикеров Палаты представителей и отмене свободы прессы. В отношении статьи в The Times, он рассказал о создании супер-команды, которая будет заниматься политической местью. Он пообещал депортировать миллионы людей, разорвать торговые соглашения, ввести религиозные тесты и саботировать международные усилия по борьбе с изменением климата, - каждое из этих обещаний навредит огромному количеству людей.

Если он пытается преследовать такие цели и намерения, все остальные должны сплотиться и встать на защиту конституционных принципов и надежного правительства. Лидеры республиканцев в Конгрессе поддержали Трампа при условии, что он будет следовать их законодательной политике и уважать их авторитет. И они подвергнутся испытанию. Правоохранительные органы должны противостоять любым попыткам их незаконного использования. Судебная система, государственная служба, средства массовой информации и гражданское общество в более широком понимании будут играть очень важную роль.

Американцев никогда не объединяли ни кровь, ни вероисповедание, но они всегда были едины в своей приверженности демократической системе правления, которая разделяет власть, дорожит верховенством права и уважает достоинство каждого человека. Мы надеемся, что наш новоизбранный президент проявит уважение к этой системе. Американцы должны быть готовы поддержать его, если он так сделает, и в любом случае поддерживать систему, независимо от действий президента.