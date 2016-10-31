Путин приостановил действие соглашения России и США по плутонию: требует отменить "все санкции"

Об этом говорится в публикации на российском портале правовой информации.

Согласно содержанию 2-й статьи закона, Москва может возобновить действие договора, если Вашингтон пойдет на определенные условия – сократит военную инфраструктуру и численность своих военных на территории стран-членов НАТО, которые вступили в блок после 1 сентября 2000 года, а также отменит «закон Магнитского» и все санкции против российских юридических и физических лиц.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, что не является необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ".

Путин внес в Государственную думу законопроект о прекращении действия соглашения между правительствами РФ и США об утилизации плутония. Законопроект был одобрен в российском парламенте, а сегодня, 31 октября, закон был опубликован и вступил в силу.