Трамп: мы будем ставить интересы США на первое место и вести дела справедливо
11:25, 09 ноября 2016Мир
2599 0
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который, по предварительным подсчетам голосов, выигрывает выборы, также заявляет, что Соединенные Штаты за его президентства будут искать со всеми странами партнерства, а не вражды.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом он заявил в своей речи в Нью-Йорке, которая транслировалась в прямом эфире на американских телеканалах и в видеохостинге YouTube.
Читайте такжеПутин поздравил Трампа с победой: надеется вывести отношения стран из "кризисного состояния"
"Я хочу сказать мировому сообществу, что хотя мы всегда будем ставить американские интересы на первое место, мы со всеми будем вести дела справедливо. Со всеми народами и другими странами. Мы будем искать точки соприкосновения, а не вражды, партнерства, а не конфликта", - подчеркнул Трамп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter