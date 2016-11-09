Трамп: мы будем ставить интересы США на первое место и вести дела справедливо

Об этом он заявил в своей речи в Нью-Йорке, которая транслировалась в прямом эфире на американских телеканалах и в видеохостинге YouTube.

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"Я хочу сказать мировому сообществу, что хотя мы всегда будем ставить американские интересы на первое место, мы со всеми будем вести дела справедливо. Со всеми народами и другими странами. Мы будем искать точки соприкосновения, а не вражды, партнерства, а не конфликта", - подчеркнул Трамп.