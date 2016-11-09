Обама: независимо от результата выборов величие США останется непоколебимым
Президент США Барак Обама прокомментировал подсчет результатов выборов, заявил, что независимо от того, кто победит на президентских выборах, величие США останется непоколебимым.
Об этом он рассказал в Twitter для Buzzfeed, передает ТСН.
"Помните, что независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле", - отметил Обама.
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По словам президента, кампания между демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом "была изнурительной и напряженной".
"Наша демократия всегда была громкой и резкой. Мы прошли через тяжелые выборы и станем сильнее после них", - сказал Обама.
Он также призвал американцев объединиться в достижении общих целей, видеть друг в друге не республиканцев или демократов, а представителей одной нации - американцев.