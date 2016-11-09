Обама: независимо от результата выборов величие США останется непоколебимым

Об этом он рассказал в Twitter для Buzzfeed, передает ТСН.

"Помните, что независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле", - отметил Обама.

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По словам президента, кампания между демократом Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом "была изнурительной и напряженной".

"Наша демократия всегда была громкой и резкой. Мы прошли через тяжелые выборы и станем сильнее после них", - сказал Обама.

Он также призвал американцев объединиться в достижении общих целей, видеть друг в друге не республиканцев или демократов, а представителей одной нации - американцев.