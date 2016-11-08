Первые города штата Нью-Гемпшир огласили итоги голосования на выборах в США

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, результаты выборов уже известны в городах Диксвилль, Хартс Локейшн, Миллзфилд. В двух из них победила демократка Хиллари Клинтон, а в Миллзфилде - республиканец Дональд Трамп.

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Согласно законодательству штата Нью-Гемпшир, города, где меньше чем 100 избирателей, могут получить разрешение на открытие участков в полночь и закрыть их, как только все зарегистрированные там избиратели проголосовали.

Как отмечает AP, жители этих городов гордятся тем, что голосование на выборах они начинают и заканчивают раньше других американцев, а потому результаты их голосования объявляются первыми.