Медведев внес в Госдуму вопрос о продлении президентских полномочий

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня внес в Государственную думу проекты законов о поправках к Конституции Российской Федерации, предусматривающих продление срока полномочий Президента РФ и Госдумы, а также изменения полномочий парламента в отношении правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В парламент внесены проекты поправок "Об изменении срока полномочий Президента РФ и Государственной думы", "О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правительства РФ", а также проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в федеральный конституционный закон "О правительстве РФ".

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к Федеральному Собранию, предложил продлить срок полномочий Президента РФ до шести лет, а Государственной думы - до пяти лет. Кроме этого, Президент РФ предложил расширить полномочия Госдумы и обязать правительство ежегодно отчитываться перед парламентом.

Президент России предложил также реформировать избирательное законодательство, в частности, допустить в Госдуму 1-2 представителей партий, набравших 5%, (действующий барьер – 7%), отменить денежные залоги для партий на выборах, изменить порядок комплектования Совета Федерации (выдвигать в него только депутатов местных законодательных собраний).