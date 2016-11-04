Минобороны РФ заявило о ранении двух военных близ Алеппо – СМИ

В Минобороны РФ сообщили о легких ранениях двоих российских военнослужащих Центра примирения при обстреле гуманитарного коридора в районе западного участка дороги Кастелло, передает ТАСС.

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По информации издания, инцидент произошел днем в пятницу. Гуманитарный коридор в районе западного участка дороги Кастелло (Алеппо), открытый для выхода вооруженных формирований с оружием, был обстрелян из восточной части города (подконтрольной повстанцам против Асада - УНИАН).

"Обстрел велся газовыми баллонами из реактивных установок кустарного производства "Адский огонь" и минометов", - утверждают в военном ведомстве.

"Получившие ранения военнослужащие были оперативно эвакуированы в безопасный район города, где им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, - отметили в Минобороны. - Также от гуманитарного коридора в районе дороги Кастелло эвакуированы около 50 представителей российских, западных и арабских СМИ".

Напомним, 3 ноября СМИ сообщили о том, что помощник депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР) погиб в Сирии, воюя в числе российских наемников.

Как сообщал УНИАН, по данным телеканала Sky News, в боевых действиях в Сирии погибли 500-600 российских наемников. Группа российских наемников рассказала, что они были завербованы чрезвычайно засекреченной частной военной компанией "Вагнер" и отправлены в Сирию на борту российских военно-транспортных самолетов. Они сообщили, что за сумму, эквивалентную 3 тыс. фунтов стерлингов в месяц, они были отправлены в места боевых противостояний и перестрелок с повстанческими группами, в том числе с "Исламской государством".