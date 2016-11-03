Среди погибших в Сирии российских наемников оказался помощник депутата Госдумы - Reuters

По данным Reuters, Сергей Морозов, которому было 38 лет, был ранен в марте 2016 года недалеко от Пальмиры и умер по дороге в больницу, пишет Слон.

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Дегтярев сказал Reuters, что Морозов был его другом, и подтвердил, что тот погиб при битве за Пальмиру.

Как добавляет агентство, Морозов был посмертно награжден орденом Мужества, фотографию награды видел корреспондент издания.

Также Reuters видело орден Мужества, который передали семье еще одного гражданина России Максима Колганова, который, по данным агентства, погиб в феврале в Алеппо.

Reuters указывает, что оба они участвовали в российской операции в Сирии по найму частной военной компании.

Источники Reuters сказали, что Колганов и Морозов до того, как отправиться в Сирию, воевали на Украине в одном подразделении, которым командовал человек с позывным Вагнер. Он, по некоторый информации, затем создал ЧВК.

Как сообщал УНИАН, по данным телеканала Sky News, в боевых действиях в Сирии погибли 500-600 российских наемников.

Группа российских наемников рассказала, что они были завербованы чрезвычайно засекреченной частной военной компанией "Вагнер" и отправлены в Сирию на борту российских военно-транспортных самолетов. Они сообщили, что за сумму, эквивалентную 3 тыс. фунтов стерлингов в месяц, они были отправлены в места боевых противостояний и перестрелок с повстанческими группами, в том числе с "Исламской государством".