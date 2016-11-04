ФБР изучает поддельные документы против кампании Клинтон в рамках дела о попытке России сорвать выборы в США - СМИ

Федеральное бюро расследований и разведка США изучают фальсифицированные документы, которые направлены на дискредитацию Хиллари Клинтон, в рамках расследования относительно попытки России сорвать президентские выборы в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

ФБР, в рамках расследования возможных хакерских атак РФ, попросило чиновников Демократической партии предоставить копии других вероятно поддельных документов, которые были рядом с другими электронными письмами и подлинными документами в ходе хакерской атаки.

Издание сообщает, что по словам сенатора Тома Карпера, в одном из поддельных документов – будто то письмо Карпера к Клинтон, говорится, что "мы не позволим, чтобы вы проиграли эти выборы". Отмечается, что сенатор также является демократом.

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По информации источников, фальшивое письмо Карпера является одним из документов, которые представленные ФБР и минюсту США для изучения.

При этом, пресс-секретарь сенатора Карпера отказался комментировать эту информацию. В ФБР подтвердили "получение жалобы о якобы подложные письма", связанные с выборами, но отказался от дальнейших комментариев.

Должностные лица разведки США предупредили, что кампания, по их мнению, поддерживается российским правительством, чтобы подорвать доверие к президентским выборам США и может выйти за пределы взлома почтовых систем Демократической партии. В частности, это может включать в себя размещение вымышленных доказательств мошенничества на выборах или иной дезинформации накануне голосования 8 ноября.

Напомним, ФБР обнаружило новые письма в деле кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которые могут быть связаны с делом о переписке Клинтон. Письма были обнаружены в компьютере бывшего конгрессмена Энтони Винера. Обнаружены письма связанные с пребыванием Хиллари Клинтон на посту госсекретаря.