Клинтон призвала Трампа "немедленно раскрыть все связи с Кремлем"

Об этом кандидат от демократов заявила во время своей предвыборной речи в штате Огайо. Выдержки выступления приводятся на ее странице в Twitter, передает РБК.

«До выборов осталось всего 8 дней <...> Трамп должен немедленно раскрыть все свои отношения и связи с Кремлем и его союзниками», – говорится в заявлении Клинтон.

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Она также задалась целой серией вопросов: «Почему Путин хочет, чтобы Трамп победил? Может из-за хороших вещей, которые он говорил о нем? Или из-за его обещания проводить прокремлевскую политику? Или из-за деловых сделок?».

Клинтон также заявила, что американская разведка подтвердила, что за кибератаками против США с целью повлиять на итоги выборов, стоит правительство России.