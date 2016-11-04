ФБР нашло новые письма в деле кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

ФБР обнаружило новые письма в деле кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, которые могут быть связаны с делом о переписке Клинтон. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на слова американского чиновника.

Письма были обнаружены в компьютере бывшего конгрессмена Энтони Винера.

По словам собеседника издания, обнаружены письма связанные с пребыванием Хиллари Клинтон на посту госсекретаря.

При этом собеседник подчеркнул, что найденная переписка не является копией найденных ранее писем на сервере кандидата в президенты США от Демократической партии.

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Впрочем, как отметил чиновник, пока неизвестно, есть ли новые письма значимыми для расследования ФБР, и сколько нужных писем может не хватать.

Напомним, в США Клинтон обвиняют в использовании незащищенного сервера для рабочей переписки во время ее пребывания на посту госсекретаря США. При этом глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон в связи с ее неосторожным обращением с документами. В результате генеральный прокурор США Лоретта Линч отказалась выдвигать обвинения против Клинтон.

Как ранее сообщал УНИАН, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вновь опередила республиканца Дональда Трампа.

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, ее отрыв вернулся к тому показателю, который был до сообщение ФБР об открытии дополнительного расследования и новую порцию писем в то время госсекретаря США. Сейчас он составляет 6 пунктов.

Ранее Дональд Трамп внезапно получил большинство голосов в ходе опроса за неделю до выборов.

Как свидетельствовали результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC и газетой The Washington Post, Трамп опережает по популярности соперницу от демократов Хиллари Клинтон на один процентный пункт. Так, данные опроса показали, что за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Клинтон - 45%. Согласно уточненным данным, разрыв между кандидатами сокращается до 0,7%.