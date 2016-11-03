Клинтон опережает Трампа на 6 пунктов – опрос Reuters/Ipsos

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, ее отрыв вернулся к тому показателю, который был до сообщение ФБР об открытии дополнительного расследования и новую порцию писем в то время госсекретаря США. Сейчас он составляет 6 пунктов.

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Среди 1772 опрошенных, которые планируют пойти на выборы 8 ноября, 45% поддерживают Клинтон, 39% - Трампа, сообщает Reuters.

В конце октября стало известно, что Федеральное бюро расследований США обнаружило новые электронные письма кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которые могут быть связаны с закрытым ранее расследованием ФБР.

Во время работы Госсекретарем США с 2009 по 2013 год Клинтон использовала личную электронную почту вместо правительственной. Это могло привести к утечке секретных данных, сообщала газета The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников США.

После этого опрос АВС показал, что Дональд Трамп внезапно получил большинство в ходе опроса за неделю до выборов.

Как сообщал УНИАН, предыдущий опрос, проведенный Reuters и Ipsos 26-30 октября, показал, что Трамп сократил отставание от Клинтон до 5%.