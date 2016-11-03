"Исламское государство" заявило о сбитом российском вертолете в Сирии

Об этом сообщает агентство Amaq, пишет Слон со ссылкой на SITE Intel Group.

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Уточняется, что вертолет был сбит ракетой. Каких-либо других подробностей не приводится.